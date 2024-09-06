Hindistan'dan Almanya'ya Giden Uçak Bomba İhbarı Nedeniyle Erzurum Havalimanı'na Acil İniş Yaptı

Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı sebebiyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcular tahliye edilirken, ekiplerin uçaktaki incelemeleri sürüyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine giden Boeing 787-9 (B789) tipi yolcu uçağında bomba ihbarı yapıldı. İhbar geldiği esnada Erzurum semalarında olan uçak, Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanında güvenlik güçleri harekete geçerken, yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi ve uçak içerisinde incelemeler başladı. Ekiplerin uçak içerisindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Öten yandan, Erzurum'dan yapılması planlanan Erzurum-İstanbul ve Erzurum-Ankara uçak seferleri iptal edilince, bekleyen yolcular otobüslerle otellere gönderildi. - ERZURUM