Hindistan'da Yolcu Uçağı Düştü: 242 Kişi Bulunuyordu
Hindistan'da Air India'ya ait bir yolcu uçağı, Ahmedabad'daki havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta 242 yolcu bulunuyordu ve enkazın yandığı bildirildi.
Hindistan'da 242 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı Ahmedabad kentinde kalkış sırasında havalimanı yakınlarında düştü.
Hindistan'da Air India'ya ait yolcu uçağı Ahmedabad kentindeki havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Hindistan polisi, Londra kentine gitmek üzere 242 kişiyle kalkış yapan yolcu uçağının havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düştüğünü açıkladı. Uçağın enkazının yandığı ifade edilirken bölgeden siyah dumanlar yükseldi. - YENİ DELHİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa