Hindistan'da yasadışı kömür madeninde patlama: 16 ölü, 8 yaralı

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde yasadışı bir kömür madeninde meydana gelen patlamada en az 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yetkililer, madenin zorlu konumu nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdüğünü belirtti. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da yasadışı şekilde işletilen bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde yer alan East Jaintia Hills bölgesinde yasadışı şekilde işletilen bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre en az 16 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yetkililer, madende mahsur kalan kişilerin olabileceğini ve can kaybını artabileceğini ifade etti.

Madenin konumu nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığı, eyalet ve federal kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşıp operasyonlarına devam edebilmesi için birkaç saatlik bir arazi yolculuğu yapması gerektiği belirtildi. Madende başlatılan arama-kurtarma çalışmaları ilerleyen saatlerde ekipman yetersizliği nedeniyle askıya alındı.

Meghalaya Eyalet Başbakanı Conrad Sangma, "Meghalaya Hükümeti olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması emrini verdi. Sorumlular tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler uygulanacak" dedi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
