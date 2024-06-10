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Silahlı saldırı düzenlenen otobüs vadiye yuvarlandı! 10 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

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Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Reasi bölgesinde Hinduları tapınağa götüren bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu otobüs vadiye yuvarlandı ve 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Hindistan ordusu ve polisi saldırganları yakalamak için arama operasyonu başlattı.

Hindistan'da silahlı saldırı düzenlenen bir otobüsün vadiye yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

OTOBÜS VADİYE YUVARLANDI

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Reasi bölgesinde Hinduları tapınağa götüren bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı nedeniyle şoförün kontrolünü kaybetmesi sonucu otobüs vadiye yuvarlandı. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Saldırganları yakalamak için Hindistan ordusu ve polisi tarafından arama operasyonu başlatıldı. Hindistan Başbakan Narendra Modi'nin olayla ilgili bilgilendirildiği ve yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatını verdiği açıklandı. Hindistan ve Pakistan arasında anlaşmazlıkların olduğu Keşmir bölgesinde güvenlik sorunları yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Hindistan Uluslararası Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Dünyanın en kalabalık ülkesi. Kolluk hangi bir olaya yetişebilecek

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