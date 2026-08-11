Hindistan'da sel: Kamyon ve köprü sele kapıldı
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde şiddetli yağışlar seli tetikledi. Taşan Tamak deresi, bir kamyon ve köprüyü sürüklerken, 15'ten fazla köyle bağlantı kesildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen selde bir kamyon ve köprü sele kapıldı.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletine bağlı Chamoli bölgesinde şiddetli yağış, sele yol açtı. Niti Vadisi'ndeki Tamak deresi taştı. Bir kamyon ve köprü sele kapıldı. O anlar amatör kameralara yansırken, etraftakiler can havliyele kaçıştı. Köprünün yıkılmasıyla bölgedeki 15'ten fazla köyle bağlantı kesildi. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı