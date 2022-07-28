Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü - Haberler

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Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

- Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü Hindistan'da MiG-21 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

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- Hindistan'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'da MiG-21 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı MiG-21 tipi savaş uçağı düştü. Uçağın yerel saatle 21.00 sularında Barmer'da bulunan Bhimra köyü yakınlarına düştüğü ve 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı dilenerek, Hava Kuvvetlerinin acılı ailelerin yanında olduğu aktarıldı.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü ifade edildi.

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - 3. Sayfa

Racasthan Pilot India 3. Sayfa Güncel Haberler

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