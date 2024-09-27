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Hindistan'da pitbull cinsi köpek, bahçede oynayan çocukları kobra yılanının saldırısından kurtardı

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Hindistan'da bir pitbull, çocukları kobradan kurtararak internet fenomeni oldu. Jenny adlı köpek, bahçede oynayan çocukları tehlikeli yılandan koruyarak olumsuz pit bull algısını değiştirdi. Beş dakikalık mücadelede yılanı etkisiz hale getiren Jenny'nin daha önce de 8-10 yılan öldürdüğü belirtildi. Ev sahibi, "Jenny hayat kurtardı ve minnettarlığımızı kazandı," dedi. Bu olay, pit bullların sadık ve koruyucu doğasını gösterdi.

Jhansi, Hindistan'da yaşanan olağanüstü bir olay, pitbull cinsi köpeklere yönelik olumsuz algıyı değiştirdi. Jenny adlı bir pit bull, çocukları ölümcül bir Kral Kobra'dan kurtararak internet fenomeni oldu.

Olay, Shiv Ganesh Kolonisi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Çocuklar oyun oynarken, zehirli bir yılan bahçeye girdi. Çocukların çığlıklarını duyan Jenny, tasmasını kopararak yılana saldırdı. Yaklaşık beş dakika süren mücadelede Jenny, kobrayı etkisiz hale getirdi.

Ev sahibi Punjab Singh, Jenny'nin daha önce de benzer kahramanlıklar yaptığını belirtti. Evin tarlalara yakın olması nedeniyle sık sık yılanlarla karşılaştıklarını ve Jenny'nin bugüne kadar 8-10 yılan öldürdüğünü söyledi.

Singh, "Günümüzde insanlar hayvanlardan uzaklaşırken, bu hayvanlar insanların yapması gereken işleri yapıyor. Pitbulllar hakkında genellikle olumsuz şeyler söylenir, ama Jenny hiç kimseye zarar vermedi. O hayat kurtardı ve minnettarlığımızı kazandı," dedi.

Bu olay, hayvanların, özellikle de pitbull cinsi köpeklerin, sadık ve koruyucu doğasını gözler önüne serdi. Jenny'nin kahramanlığı, hayvanlara karşı sevgi ve şefkat göstermenin önemini bir kez daha vurguladı.

Hindistan'da pitbull cinsi köpek, bahçede oynayan çocukları kobra yılanının saldırısından kurtardı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Hindistan Hindistan Hayvanlar 3-sayfa Yaşam Dünya

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