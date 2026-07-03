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Hindistan'da LPG yüklü tanker kazası sonrası otoyol gişelerinde yangın: 4 ölü, 2 yaralı

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde otoyol gişelerine çarpan LPG yüklü tankerde sızıntı sonrası çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangında 2 otomobil ve 16 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde otoyol gişelerine çarpan LPG yüklü tankerde meydana gelen sızıntı sonrası çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Kaushambi'de bulunan Sihori gişelerinde 26 Haziran'da LPG yüklü tanker kaza yaptı. Refüje çarpan tankerde meydana gelen sızıntı ile çevreye yayılan LPG bir anda tutuştu. Çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yangında 2 otomobil ve 16 motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UTTAR PRADES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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