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Hindistan'da kısa süre önce kocasını kaybeden kadın, alışveriş merkezinin 4. katından atlayarak intihar etti

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Hindistan'ın Indore şehrinde, düğününden 15 gün sonra eşini bir trafik kazasında kaybeden genç bir kadın, bir alışveriş merkezinin üçüncü katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Son yıllarda Hindistan'da artan intihar vakaları, özellikle genç nüfus arasında ciddi bir sorun oluşturuyor.

Hindistan'ın Indore kentinde yaşanan trajik bir olayda, düğününden sadece 15 gün sonra eşini trafik kazasında kaybeden genç bir kadın, cuma günü bir alışveriş merkezinin üçüncü katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Olayla ilgili açıklama yapan Polis Müfettişi R Kumrawat, "Genç kadının eşi çarşamba günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kadın bıraktığı intihar notunda, Hindu geleneklerine göre kocasıyla birlikte yakılmak istediğini belirtmiş. Şu anda hastanede tedavi altında" dedi.

Alışveriş merkezinde yaşanan dramatik anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kadının atlama anına tanık olan güvenlik görevlileri ve AVM çalışanları hemen harekete geçerek ilk müdahaleyi yaptı ve genç kadını süratle hastaneye ulaştırdı.

Hindistan'da son yıllarda artan intihar vakaları, özellikle genç nüfus arasında ciddi bir sorun teşkil ediyor. Yerel yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için psikolojik destek hizmetlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Polis, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatırken, genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hindistan'da kısa süre önce kocasını kaybeden kadın, alışveriş merkezinin 4. katından atlayarak intihar etti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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