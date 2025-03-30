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Hilvan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Hilvan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bayram tatilinin ilk gününde, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle bir otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bayram tatilinin ilk gününde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle bir otomobil, önündeki tıra çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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