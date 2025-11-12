Haberler

Hilvan'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrol noktasına yakın bir alanda refüje çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

