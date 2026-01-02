Batman'da sandalyeye sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Batman'ın Hilal Mahallesi'nde sandalyeye sıkışan küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hilal Mahallesi'ndeki bir sitede evde oyun oynadığı sırada sandalyenin arasına sıkışan kız çocuğu, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamayınca ailesinden yardım istedi. Ailenin uzun süren çabalarına rağmen çocuk kurtarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğa zarar vermeden sandalyenin bir bölümünü dikkatlice ayırarak minik kızı sıkıştığı yerden güvenli şekilde kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Yetkililer, benzer durumlarda ailelerin müdahalede zorlanmaları halinde vakit kaybetmeden profesyonel ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini vurguladı. - BATMAN