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Heybeliada'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Heybeliada'da sabah saatlerinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı. Yangın, sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülen bir yangın olarak başladı ve kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangında ölen veya yaralanan olmazken, ormanlık alan küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Heybeliada'da sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı.

Yangın, İstanbul Heybeliada Bayraktepe mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ormanlık alanda sigara izmaritinden kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar tarafından da itfaiye ekiplerine yardım edildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yanan ormanlık alan küle döndü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Heybeliada İnceleme istanbul İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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