Hevsel Bahçeleri'nde 2 Milyar TL'lik Uyuşturucu Operasyonu

Hevsel Bahçeleri'nde 2 Milyar TL'lik Uyuşturucu Operasyonu
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Hevsel Bahçeleri'nde 2 Milyar TL'lik Uyuşturucu Operasyonu
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Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen hava destekli operasyonda, 30 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilerek imha edildi. Operasyonda 2 milyar TL değerinde uyuşturucu madde tespit edildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Diyarbakır'da hava destekli operasyonda 30 bin kök kenevir bitkisi imha edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli operasyonda 2 milyar TL değerinde kenevir bitkisi imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'ne bot, helikopter ve dron destekli operasyon düzenledi. Güneşin doğması ile başlayan operasyonda; bahse konu alana ve nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden desteğe gelen sualtı polisi ile çıkarma yapan Diyarbakır emniyetine, arama tarama boyunca polis helikopteri ve dron da havadan destek vererek eşlik etti. Toplamda 31 ayrı alandan yaklaşık 2 milyar TL değerinde ve 5 bin 300 kilo esrar üretimine uygun 30 bin kök kenevir bitkisi sökülerek imha edildi.

Hevsel Bahçeleri'nin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çevirmeyi planlayan uyuşturucu tacirlerinin, yasadışı kenevir ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla çadırlar kurarak yaşam alanları oluşturdukları, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları tespit edildi.

Bölgede halen eski usullerde yasal olarak tarım yapan vatandaşların da operasyondan ötürü oldukça memnun oldukları görüldü. Gençliği, gelecek nesilleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla, her koşulda ve her şekilde artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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