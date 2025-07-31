Her saniyesi ürkütücü! 67 yaşındaki yaşlı adama hayatının şokunu yaşattılar

Her saniyesi ürkütücü! 67 yaşındaki yaşlı adama hayatının şokunu yaşattılar
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Her saniyesi ürkütücü! 67 yaşındaki yaşlı adama hayatının şokunu yaşattılar
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Beyoğlu'nda 67 yaşındaki bir adam, metroya yürürken iki kişi tarafından boğazı sıkılarak gasp edildi. Telefonu ve banka kartları çalınan mağdurun şikâyeti üzerine yakalanan 24 ve 17 yaşındaki şüpheliler tutuklandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan gasp olayı, vatandaşların tepkisine neden oldu. Metroya gitmek üzere yürüyen 67 yaşındaki bir adam, kimliği daha sonra tespit edilen iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler, adamın boğazını sıkarak telefonunu ve banka kartlarını çaldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olay sonrası polise başvuran mağdurun verdiği bilgiler doğrultusunda başlatılan çalışmalar neticesinde 24 yaşındaki M.K. ile 17 yaşındaki A.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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