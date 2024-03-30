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Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu

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Kağıthane'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nurşah Kılınç (26) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 18.15 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu AKOM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'daki evine giden Nurşah Kılınç bilinmeyen bir nedenle kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bağlantı yolu ile Kağıthane sapağını ayıran bariyeri parçalayan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Araç içinde sıkışan Kılınç, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Nurşah Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nurşah Kılınç'ın kullandığı otomobilin önce bariyere ardından elektrik direğine çarpması görülüyor.

Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Nurşah Kılınç için dün Kemerburgaz Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Baba Nuri Kılınç'ın taziyeleri kabul ettiği törene, genç kadının ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Nurşah Kılınç, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Suat Görgülü:

Arabanın haline bakılırsa çok hızlı sürmüş Allah rahmet eylesin genç ölüm zordur Rabbim yakınlarına sabırlar versin ??

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ali gökşen:

Ölüm vakti geldiğinde kimse bilmez o anı hak teala bilir. Yaşa güce bakmaz. Hazırlıklı olalım sınav kolay olsun inşallah.. Allah rahmet eylesin..

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cabbar ağırbasar:

Yav he he... Rüzgarlı havada inşaatın dibinden geçersen kafana tuğla düşer. Allahla kitapla alakası yoktur. Arabanın haline bak. Yavaş gitse şimdi aramizdaydi

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Yusuf Kartal :

Telefonunu incelesinler, muhakkak telefondaydı gözü. Yoksa frenlemeden o bariyere gündüz vakti girmenin hiçbir açıklaması yok.

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