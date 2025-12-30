Haberler

Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci memleketi Sakarya'da defnedildi

Mekke'de ring otobüsünün çarptığı Türk umreci memleketi Sakarya'da defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umre ibadeti için Mekke'ye giden Sakaryalı Abidin Dağköy, kontrolsüz bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Dağköy, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Umre ibadetini yerine getirmek için Sakarya'nın Hendek ilçesinden Mekke'ye giden ve kontrolden çıkan ring otobüsünün çarpması neticesinde hayatını kaybeden Abidin Dağköy, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

23 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'ın Mekke'i Mükerreme şehrinde umrecileri otellerden Harem'i Şerife götüren ring otobüslerinden birisi Mahbes'ül Cin mevkiinde tünel girişinde, otellerine doğru gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan, Türk umreci kafilesine çarptı. Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybeden bir otobüsün karşıdan karşıya geçmeye çalışan Türk kafilesine çarpması neticesinde Abidin Dağköy hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emine Dağköy ve Birol Yalçın hastanede tedavi altına alındı. Yalçın, tedavisi sonrasında taburcu edilirken Emine Dağköy'ün ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Yapılan diplomatik görüşmeler sonrasında Dağköy'ün cenazesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Dağköy, Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazının arından Hendek Aile Kabristanlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine