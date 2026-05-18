1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlamada fabrika müdürü tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına yol açan patlamayla ilgili soruşturmada fabrika müdürü B.Ö. tutuklandı.

Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ziligen Konveyör Bant Sistemleri fabrikasında 8 Mayıs'ta buhar kazanında patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştı. Olayda aralarında Tayfun Atış'ın da bulunduğu 8 işçi yaralanmış, durumu ağır olan Atış sevk edildiği Kocaeli'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç işçinin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Hendek ilçesinde toprağa verilmişti. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde fabrikanın müdürü B.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen B.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
