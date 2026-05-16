Haberler

Vincin halatı koptu, çelik konstrüksiyonların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2. OSB'de bir fabrikada vinç halatının kopması sonucu çelik malzemelerin altında kalan 41 yaşındaki işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Sakarya'nı Hendek ilçesinde 2. OSB'de vinç halatının kopması neticesinde çelik malzemelerin altında kalan 41 yaşındaki adam hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Hendek 2. OSB'de faaliyet gösteren çelik yapı ürünleri üreten bir fabrikada vinç yardımıyla çelik konstrüksiyonların taşındığı sırada malzemeleri taşıyan halatın kopması neticesinde 41 yaşındaki Muhammed Duman isimli işçi düşen ağır çelik yapıların altında kalarak hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı işçi hastaneye sevk edildi. Olay yerine ikinci incelemelerin ardından hayatını kaybeden içinin cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri hususta ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı

Görüntü İstanbul'dan! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası