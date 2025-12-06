D-100'de kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ. idaresindeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken A.İ. (34), K.P. (22) M.K.İ. (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. A.İ. ve K.P.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri polislerinin yaptıkları incelemenin ardından ise Sezgin Alaylı'nın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA