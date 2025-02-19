Hendek'te Tır Tamiri Sırasında Kaza: Bir Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki tırı tamir etmek isteyen adam, kupanın altında kalarak yaralandı.

Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 34 YU 410 plakalı Mercedes marka tırı tamir etmek isteyen K.A., tırın kupa kısmının altında kalarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA