Hendek'te Okul Çevresinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri, okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimlerini sürdürüyor. Öğrencilerin güvenliği için yapılan uygulamalarda şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol ediliyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul önleri ile çevresinde denetimlerini sürdürüyor.

Hendek'te yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yoğun olduğu okul önleri ile çevresinde uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol edilirken, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerine devam etmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. Yetkililer, okul çevresinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ise ailelerin ve vatandaşların da duyarlı olmalarını istedi. - SAKARYA

