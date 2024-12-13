Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı

Ankara'da tarihi zirve! ABD'li bakan soluğu Fidan'ın yanında aldı

 İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı
HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi

Fotoğraftaki detay tarihi ziyaretin önüne geçti

Hendek'te Kontrolden Çıkan Cip Yağmur Kanalına Devrildi

Hendek'te Kontrolden Çıkan Cip Yağmur Kanalına Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir cip yağmur kanalına devrildi, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan cipin yağmur kanalına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Çamlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.Ö. idaresindeki 34 RL 3383 plakalı Suzuki marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yağmur kanalına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü kendi imkanlarıyla yaralı olarak araçtan çıkarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ankara'da tarihi zirve! ABD'li bakan soluğu Fidan'ın yanında aldı
img

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında
img

Saniyede 35 kilometre hızla atmosfere girecekler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? UEFA ülke puanında son durum ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğunda neler var? 14 Aralık ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur? 13 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.