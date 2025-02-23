Hendek'te Kız Yurdunda 50 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi geçirdi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek sonrası bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvuran 50 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız yurdunda barınan 50 öğrenci, gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Hendek ilçesindeki KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan 50 öğrenci, yedikleri yemekten bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa