Haberler

Kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Selmandede mesire alanı bölgesinde, B.Y. idaresindeki 34 EU 9224 plakalı otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü B.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. ve A.C.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKE ekiplerinin de destek verdiği olayda, 3 kişi bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
-5 derecede kritik 3 puan! Sivasspor galibiyeti hatırladı

-5 derecede inanılmaz mücadele! Goller son anlarda geldi
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe taraftarına mektup: Dostlarına sitem etti

Taraftara mektup yazdı! Dostum dediği isimlere tepki dolu sözler
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı
Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme

Final yapan dizinin setindeki vahşette yeni gelişme