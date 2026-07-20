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Yayla dönüşünde devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Yayla dönüşünde devrilen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası'ndan dönen kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Çiğdem Yaylası'ndan dönüş yolunda olan bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hendek ilçesi Çiğdem Yaylası'ndan dönüş yapan kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, kamyonette bulunan baba Haydar Tunca'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan A.D. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Haydar Tunca'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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