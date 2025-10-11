Haberler

Hendek'te Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında tek katlı bir ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hendek ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan M.D.'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
