Hemşireler Günü'nde Manavgat'ta Eğlence Dolu Etkinlik
Manavgat Devlet Hastanesi, Hemşireler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte hemşireler canlı müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikte pasta kesimi yapıldı ve Başhekim Dr. Mehmet Deniz, hemşireler adına Başhemşire Havva Avcu'ya çiçek takdim etti.
Hemşireler Günü nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte hemşireler canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Ünlü İngiliz sosyal reformcu, istatistikçi ve modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Hemşireler Günü nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte hastanede görev yapan hemşireler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Pasta kesiminin de yapıldığı etkinlikte Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Deniz tüm hemşireler adına Başhemşire Havva Avcu'ya çiçek taktim etti. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa