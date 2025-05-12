Hemşireler Günü'nde Manavgat'ta Eğlence Dolu Etkinlik

Hemşireler Günü nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte hemşireler canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Ünlü İngiliz sosyal reformcu, istatistikçi ve modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Hemşireler Günü nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi tarafından düzenlenen etkinlikte hastanede görev yapan hemşireler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Pasta kesiminin de yapıldığı etkinlikte Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Deniz tüm hemşireler adına Başhemşire Havva Avcu'ya çiçek taktim etti. - ANTALYA