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Hastaneden bebek kaçırma iddiası

Hastaneden bebek kaçırma iddiası
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Şanlıurfa'da hemşire kılığında hastaneye girerek bebek kaçırmaya çalışan kadın gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hemşire kılığında hastaneye girerek bebek kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 03.40 sıralarında Eyyübiye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre hemşire kılığında hastaneye giren H.İ.Ö. isimli kadın, yeni doğan servisinden bir bebek alarak yoğun bakıma götüreceğini söyledi. Durumdan şüphelenen hastane görevlisi, hemşire kılığındaki kadına refakat etti. Görevlinin yanından ayrılmaması üzerine paniğe kapılan kadın, bebeği bırakarak kaçtı. Haber verilmesini üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri kadını Eyyübiye ilçesinde yakalayarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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