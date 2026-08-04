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Eskişehir'de E-Skuter Sürücüsünün Tek Elle Telefonla Konuşarak Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Eskişehir'de E-Skuter Sürücüsünün Tek Elle Telefonla Konuşarak Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
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Eskişehir Odunpazarı'nda bir e-skuter sürücüsü, bir eliyle cep telefonuyla konuşurken diğer eliyle aracı kullanmaya çalıştı. Elektrikli Skuter Yönetmeliği'ne göre tek elle sürüşün yasak olduğu durum, arkasındaki aracın kamerasına yansıdı. Sürücü, trafikte tehlike yaratmasına rağmen gözden kayboldu.

Eskişehir'de bir eliyle cep telefonuyla konuşurken diğer eliyle e-skuter kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Adakkale Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan bir e-skuter sürücüsü, bir eliyle cep telefonunu kulağına tutarak görüşme yaparken diğer eliyle cihazı kontrol etmeye çalıştı. Hem kendi can güvenliğini, hem de trafikteki araç sürücülerini tehlikeye düşüren şahıs, arkasından gelen bir aracın kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Elektrikli Skuter Yönetmeliği gereğince e-skuterların manevra işaretleri dışında tek elle sürülmesi ve yaya yollarında kullanılması yasak olmasına rağmen sürücünün sorumsuz davranışı dikkat çekti. Trafiğin aktığı güzergahta kuralları ihlal ederek ilerleyen sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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