Helene Kasırgası'nda Can Kaybı 189'a Yükseldi

ABD'de Helene Kasırgası nedeniyle 6 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artıyor. Kasırganın etkili olduğu Florida, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde toplam can kaybı 189'a yükseldi. Kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Karolina'da 95, Güney Karolina'da 39, Georgia'da 25, Florida'da 19, Tennessee'de 9, Virginia'da ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Helene, 2005 yılında bin 392 kişinin ölümüne yol açan Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD'yi vuran en ölümcül kasırga oldu. Toplam 6 eyalette kayıp onlarca kişiyi arama çalışmaları sürerken, 1.1 milyondan fazla ev ve iş yerinin hala elektriksiz olduğu öğrenildi.

Biden'dan ziyaret

ABD Başkanı Joe Biden, en çok ölümün kayda geçtiği Güney Karolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini ziyaret etti. Biden, "Görevimiz, olabildiğince çok insana olabildiğince çabuk ve kapsamlı bir şekilde yardım etmektir. Tamamen ayağa kalkana kadar buradan ayrılmayacağız" dedi.

Biden, Savunma Bakanlığı'na kasırgadan etkilenen yerleşim yerlerine ihtiyaç malzemeleri, yiyecek ve su ulaştırılmasına yardımcı olmak için Kuzey Karolina Ulusal Muhafızlarına destek amacıyla bin askeri konuşlandırması talimatını verdiğini söyledi. Biden'ın bugün Florida ve Georgia'daki afet bölgelerine geçmesi bekleniyor. - FLORIDA