Heimlich manevrası yine can kurtardı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde annesinin alışveriş yaptığı sırada bir çocuk, boğazına kaçan şeker nedeniyle boğulmaya başladı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde annesinin alışveriş yaptığı sırada bir çocuk, boğazına kaçan şeker nedeniyle boğulmaya başladı. Bir süre nefes alamayan çocuğunun annesi panikle ne yapacağını bilmezken, çevredeki bir esnaf yardıma koştu. Heimlich manevrası yapan adam çocuğu kurtarırken, yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'un Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İki kadın, kıyafet satan bir mağazanın önünde alışveriş yaptıkları sırada bebek arabasında çocuğun fenalaştığını fark etti. Çocuğun ağzındaki şekerin boğazına kaçtığını fark eden annesi panikle çocuğu kurtarmaya uğraştı. O sırada mağazanın sahibi yaşanan paniği görerek dışarı fırladı. Hemen çocuğa Heimlich manevrası yapan esnaf, kısa sürede çocuğun boğazına kaçan şekeri çıkardı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşananları anlatan esnaf Mahmut Gürbüz, "İki kadın alışveriş yaparken yanlarındaki çocuğun boğazına şeker kaçmış. Ben sesleri duyunca koştum, o sırada esnaf abimiz hemen müdahale etmiş. Heimlich manevrası yaparak çocuğu kurtardı. Annesi çok korkmuştu, onu sakinleştirdik ve çocuğun elini yüzünü yıkadık. Çok önemli bir şey bu, bir canı kurtardı abimiz. Herkesin bu tarz durumlarda ne yapması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
