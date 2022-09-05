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Hayvanlarını otlatan çobana ayı saldırdı

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Hayvanlarını otlatan çobana ayı saldırdıERZURUM Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kızlarkale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvanları otlatan çobana ayı saldırdı Köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yayala dereleri mevkisinde bir ayının saldırısına uğrayan Nurettin Kılıçaka,...

Hayvanlarını otlatan çobana ayı saldırdı

ERZURUM Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kızlarkale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvanları otlatan çobana ayı saldırdı

Köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yayala dereleri mevkisinde bir ayının saldırısına uğrayan Nurettin Kılıçaka, mahalle muhtarı Murat Aydemir'in durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirmesi ile Horasan Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaşadığı korkunç olayı anlatan Kılıçaka, "Ben hayvanları otlatmak üzere yayala dereleri mevkiinde meşelerin içindeydim baktım bir mal sesi gibi bir böğürtü geldi ben oraya doğru çıktım ve ayı ile karşılaştım ayı beni orada tepeledi ve ben beyin ne olduğunu anlamadım ayı beni altına lafı ve saldırdı o esnada çoban köpeklerimiz bize doğru gelince ayının altından kurtuldum ve köpekleri gören ayı kaçmaya başladı ben mahalle muhtarımızı aradım ve durumu anlattım" dedi.

Mahalle Muhtarı Murat Aydemir ise "Olayı bana mahallemiz ineklerini otlatan kardeşimiz telefon ile bildirdi bende direk 112 ekiplerine bildirdim jandarma ekipleri ile birlikte mahallemize geldiler hep birlikte Yayala dereleri mevkiinde gittik Nurettin kardeşimizin yerde yattığını fark ettik zorlu arazi şartları nedeniyle bölgeye traktör ile ilerledik ve yaralı kardeşimizi mahalle içime kadar traktör ile indirdik daha sonra sağlık ekipleri ambulansa alıp Horasan hastanesine getirdiler eve burada tedavi altına alındı " dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - 3. Sayfa

Murat Aydemir Jandarma Erzurum 3. Sayfa Haberler

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