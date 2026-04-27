Hayvan ticareti dolandırıcılığına tutuklama

Samsun'da büyükbaş hayvan alım satımı üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olayıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan günü Tekkeköy ilçesinde hayvan satın alıp 2 kişiyi toplam 213 bin TL dolandırdığı iddia edilen G.E. (42), şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. 24 Nisan'da Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Aynı şahıs dün Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi'nde A.S. (60) isimli şahıstan 290 bin liraya 2 büyükbaş hayvan satın aldı ve parasını ödemeden kayıplara karıştı. A.S.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip sonucu şüpheli G.E.'yi kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan detaylı araştırmada şüphelinin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı, 16 Nisan'da Tekkeköy ilçesinde H.B. isimli şahıstan 3 adet büyükbaş hayvanı 570 bin TL karşılığında aldığı ve ödeme yapma vaadiyle ortadan kaybolduğunu tespit etti

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan G.E., Atakum ve Tekkeköy ilçesindeki dolandırıcılık olayları ile ilgili bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.E., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
