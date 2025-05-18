Hayvan Taşıyan Kamyonun Üzerinde Tehlikeli Yolculuk
Elazığ-Bingöl karayolunda, canlı hayvan taşıyan bir kamyonun üzerinde güvenlik önlemi almadan yolculuk yapan 3 kişi, hem kendi canlarını tehlikeye soktu hem de trafikte risk yarattı.
Kamyonun üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
ELAZIĞ - Elazığ- Bingöl karayolunda canlı hayvan taşıyan kamyonun üzerinde 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.
Olay, Elazığ-Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi canlı hayvan taşıyan kamyonun üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk yaptı. Kendi canlarını hiçe sayan şahıslar, trafiği de tehlikeye attı. O anlar diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa