Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı - Haberler

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Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı

Hayvan otlatırken, 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre uçurumdan aşığı yuvarlanan 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatırken, dengesini kaybederek yaklaşık 150 metre uçurumdan aşığı yuvarlanan 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Olay, Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Kapıdere kırsalında kardeşi ile birlikte hayvan otlatan Fadime Nur Evin (16) dengesini kaybederek 150 metre uçurumdan aşağı yuvarlandı. Genç kızın kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede intikal eden ekipler zorlu bir uğraşın ardından ulaştıkları genç kızı bulunduğu yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğanşehir Adıyaman Malatya 3. Sayfa Haberler

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