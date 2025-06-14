Hayrabolu'da 96 dönüm buğday tarlası küle döndü

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Soylu ve Kurtdere Mahallesi arasında bulunan buğday ekili tarlada çıkan yangında 96 dönüm alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Soylu ve Kurtdere Mahallesi arasında bulunan buğday ekili tarlada çıkan yangında 96 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkan tarladaki alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve saatler süren çalışmalarla alevler kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından, 96 dönümlük buğday ekili alanın büyük oranda zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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