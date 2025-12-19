Haberler

Bağlı köpek çocuklara saldırdı: 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Ankara'nın Haymana ilçesinde köpeğin çocuklara saldırması sonucu 14 yaşındaki E.İ.N. ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale ederek çocuğu hastaneye kaldırdı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde, bir evin bahçesinde bağlı olarak tutulan köpeğin çocuklara saldırması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.K.'ye ait evin bahçesinde tasmalı şekilde bağlı bulunan köpek, iddiaya göre çocuklar tarafından kışkırtıldı. Tasmasından kurtulan köpek, bahçe duvarını aşıp 14 yaşındaki E.İ.N. ve arkadaşlarına saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.İ.N., ilk müdahalenin ardından Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

