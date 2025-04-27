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Haymana'da Başlıca Eşekler Kazaya Neden Oldu: 4 Yaralı

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Ankara'nın Haymana ilçesinde yol üzerinde aniden çıkan başıboş 2 eşeğin sebep olduğu zincirleme trafik kazası sonucunda 4 kişi yaralandı. Kazada 2 eşek de telef oldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haymana'da başıboş eşekler kazaya sebep oldu: 4 yaralı

- 3 araçlı zincirleme kaza kamerada

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde başıboş 2 eşeğin yola çıkması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralanırken 2 eşek de telef oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Haymana-Ankara yolu Oyaca mevkisinde gerçekleşti. Yola aniden çıkan iki eşeğe çarpmamak için sürücülerin ani manevra yapması sonucu 3 araç birbirine girdi. Sürücü manevra yapmasına rağmen eşeklere çarptı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, 2 eşek ise telef oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı ve Haymana'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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