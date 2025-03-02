Hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram için siyasetçilerden başsağlığı mesajları

Türkiye'nin sevilen sanatçısı Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için düzenlenecek cenaze programı belli olurken; çok sayıda siyasetçi Akbayram için baş sağlığı mesajı yayımladı.

ÖZGÜR ÖZEL: NESİLLER BOYU YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

CHP lideri Özgür Özel, ünlü sanatçı Edip Aybayram'ın vefatının ardından yayınladığı baş sağlığı mesajında, "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" dedi.

ALİ BABACAN'DAN TAZİYE MESAJI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise mesajında "Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden değerli sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU: BU ÜLKENİN SESİ, TÜRKÜSÜYDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Akbayram'ın vefatının ardından başsağlığı paylaşımı yaptı. İmamoğlu paylaşımında, "Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim" diye yazdı.

MANSUR YAVAŞ: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."