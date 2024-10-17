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Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

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51 yaşında hayatını kaybeden Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik'in 2 gün önce hastaneden video paylaştığı ortaya çıktı. 2014 yılında kalp krizi geçiren oyuncunun görüntülerde "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu" ifadelerini kullandığı görüldü.

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.

2 GÜN ÖNCE VİDEO PAYLAŞMIŞ

2014 yılında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Vural Çelik'in 2 gün önce gittiği hastaneden de bir video paylaştığı ortaya çıktı.

"YATIM KATIM, HER ŞEYİM OLURDU"

Çelik'in videoda "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu" ifadelerini kullandığı görüldü.

Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Avrupa Yakası Kültür Sanat Range Rover Vural Çelik Kalp Krizi Seksenler 3-sayfa Magazin Yaşam Dizi

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Yorumlar (4)

Koray GENÇ:

ALLAH rahmetiyle muamele eylesin, dünya hayatı bir varmış bir yokmuş

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Sihirbazın Çırağı:

Eee, onlarca dizi oyuncusu virüslü pandemiler aşı ile önlenebilir diye olmayan bir fikri dayatırken hepiniz aşıya kolunuzu sıvıyordunuz; oysa orta okulda biyoloji dersini dinleyen herkes bilir ki virüs pandemileri aşı ile engellenemez çünkü mutasyon çok hızlı gelişir ve aşılar daima etkisiz kalırlar. Maskelerdeki gözeneklerden de 150 tane virüs aynı anda kol kola girerek geçebilir. 60 derecede makrofajı bozulan virüs 100 derecede kaynayan yarasa çorbasından yayıldı. Big pharma psikolojik savaşı

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tayfun najim:

Allah rahmet eylesin ailesine sabır ihsan eylesin

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