Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış
51 yaşında hayatını kaybeden Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik'in 2 gün önce hastaneden video paylaştığı ortaya çıktı. 2014 yılında kalp krizi geçiren oyuncunun görüntülerde "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu" ifadelerini kullandığı görüldü.
Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" sözleriyle duyurdu.
2 GÜN ÖNCE VİDEO PAYLAŞMIŞ
2014 yılında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Vural Çelik'in 2 gün önce gittiği hastaneden de bir video paylaştığı ortaya çıktı.
"YATIM KATIM, HER ŞEYİM OLURDU"
Çelik'in videoda "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu" ifadelerini kullandığı görüldü.