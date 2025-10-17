Haberler

Hayalini Kurup Aldığı Motosiklet, Ertesi Gün Çalındı

Adana'da oto tamircisi Mustafa Hacali, hayalini kurduğu motosikleti taksitle almasının ardından ertesi gün evinin bahçesinden çalındı. Hacali, motosikletinin çalınma anını güvenlik kamerasından izledi ve polise şikayette bulundu.

ADANA'da oto tamircisi Mustafa Hacali'nin (20) borçlanıp, taksitle satın aldığı motosikleti, ertesi gün evinin bahçesinden çalındı. Hacali, "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bu motoru hevesimi alamadan çaldılar. Düzgün bir sürüş bile gerçekleştiremedim" dedi.

Olay, 7 Ekim'de sabaha karşı, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Türkmenistan uyruklu oto tamircisi Mustafa Hacali, sıfır kilometre motosikleti arkadaşlarına borçlanıp, taksitle 150 bin TL'ye satın aldı. Motosikleti aldıktan sonra kısa bir tur atıp evinin bahçesine kilitleyen Hacali, ertesi gün aracın yerinde olmadığını fark etti.

OLAY ANI KAMERADA

Evinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hacali, kimliği belirsiz bir şüphelinin 30 dakikada motosikletinin kilidini kırıp çaldığını tespit etti. Polis merkezine giden Hacali, motosikletini çalan kişiden şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

'HAYALLERİMİ ÇALDILAR'

Motosikleti alabilmek için günlerce çalışıp para biriktirdiğini anlatan Mustafa Hacali, "Motosikletle akşam tur attıktan sonra evin avlusuna kilitleyip evime çıktım. Ertesi sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından yarım saat içinde motosikletim çalındı. Hırsız, evin kapısından elini uzatarak kapıyı açıp içeri girmiş. Üç katlı evin hiçbir yerinde hırsızlık izine rastlamadık, sadece motosikletimi çalıp kaçmış. Borç-harç içerisinde bu motosikleti aldım, taksitlendim ve etrafa borçlandım. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bu motoru hevesimi alamadan çaldılar. Düzgün bir sürüş bile gerçekleştiremedim, hayallerimi çaldılar. Yetkililerden motosikletimin bulunması için yardım bekliyorum" diye konuştu.

