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'Hayalet Sürücü' filmi gerçek oldu

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Hindistan'da alev topuna dönen araç kontrolden çıkarak otoyolda paniğe neden oldu. Kameraya yansıyan o anlar, 'Hayalet Sürücü' filmini akıllara getirdi.

Hindistan'ın Racasthan eyaletinde bulunan Jaipur kentinde bir araç seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Sürücü, yol kenarına park ederek terk etse de alev topuna dönen araç bir süre sonra yangını izleyenlerin üzerine doğru hareket etmeye başladı. Yolda yer alan insanlar ve araçlar, panikle etrafa kaçıştı.

Yerel basının aktardığına göre, klimasından gelen duman sonrasında sürücü otomobilini kenara çekti ve kaputunu açtı. Ancak aracın motorunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı.

'HAYALET SÜRÜCÜ' GERÇEK OLDU

Öte yandan yaşananlar, 'Hayalet Sürücü' isimli ünlü Hollywood filmini akıllara getirdi. Sosyal medya kullanıcıları filmin gerçeğe dönüştüğü yönünde yorumlarda bulundu.

'Hayalet Sürücü' filmi gerçek oldu
Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa

Hindistan Otomobil 3-sayfa Yaşam Dünya

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