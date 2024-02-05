Hayalet ekran hırsızları kamerada: "Kolpaçino 4 4'lük" filmini izlerken yakalandı

Sinema salonuna film izlemeye giden hırsızlar yakayı ele verdi

İSTANBUL - Avcılar'da hayalet ekran ve plaka hırsızları, sinemada "Kolpaçino 4 4'lük" filmini izlerken yakalandı.

Avcılar'da uygulama üzerinden kiraladıkları araçla hayalet ekran ve plaka hırsızlığı yapan şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, çevredeki güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri tespit edilen Gamze T., Furkan T., Baran T., İdris E., Abdullah D., İsmail U., Burak S., isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Şahısların, bir sinemada "Kolpaçino 4 4'lük" filmini izlediklerini tespit eden ekipler sinemaya baskın düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda araçlardan hayalet ekran çaldıkları belirlenen şüpheliler sinema salonunda kıskıvrak yakalandı. Sinemadan elleri kelepçelenerek çıkarılan şüphelilerin o anları kameralara saniye saniye yansıdı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgu işlemleri başlarken, hırsızlık yaptıkları anlara ait görüntüler de yayınlandı.