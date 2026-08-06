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Havza'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Havza'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Samsun’un Havza ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Memduhiye Mahallesi Beyazkent mevkisinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde bulunan 05 AEN 817 plakalı araç, 19 ACH 804 plakalı kamyonet ile 05 ACR 454 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 05 ACR 454 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sevil Ö. ile Emine Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Ankara-Samsun Karayolu'nun Havza ilçe geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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