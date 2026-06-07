Havza'da Müstakil Ev Yangını Büyük Hasar Yarattı

Samsun'un Havza ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında hasar gördü.

Yangın, ilçenin Karşıyaka Mahallesi Şehit Emniyet Bekçisi Salim Şahin Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi Mehmet Turan'a ait evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Evde büyük çaplı hasar meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı