Havaya ateş eden 2 kişi yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından ateşli silahların kullanılarak genel güvenliği tehlikeye sokma suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, havaya gelişigüzel ateş eden 2 kişi yakalandı, 3 av tüfeğine el konuldu.

Düzce'de jandarma ekiplerinin suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla operasyonları sürüyor. 23 Nisan 2026 tarihinde Merkez ilçede 112 Acil Çağrı Merkezine, kimliği belirsiz bir şahsın ATV motor ile havaya ateş açtığı yönünde ihbar alan Merkez ilçe jandarma ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda 1 adet av tüfeği ve 6 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirdi.

26 Nisan 2026 tarihinde Cumayeri ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine kimliği belirsiz bir şahsın havaya ateş açtığı yönünde yapılan ihbar üzerine Cumayeri ilçe jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2 adet av tüfeği ele geçirildi. - DÜZCE

