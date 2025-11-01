Haberler

Havalimanını birbirine kattı! İşte ünlü sunucunun çileden çıktığı anlar

Güncelleme:
Ünlü sunucu Reha Muhtar, bineceği uçağı kaçırınca çileden çıktı. Havalimanını birbirine karan Muhtar, çalışanlara bağırdı. Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Reha Muhtar, havalimanında bineceği uçağı kaçırdı.
  • Reha Muhtar, havalimanı çalışanlarına bağırdı.
  • Reha Muhtar, telefonla X-ray'den geçmeye çalıştı ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkıştı.

Bineceği uçağı kaçıran sunucu Reha Muhtar, çalışan personele bağırırken; telefonla X-ray'den geçmeye de çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Ünlü televizyon sunucusu Reha Muhtar, havalimanında bineceği uçağı kaçırınca sinirlerine hakim olamadı. Yaşanan olayda Muhtar, havalimanı çalışanlarına bağırarak tepkisini dile getirirken, davranışları diğer yolcular arasında şaşkınlık yarattı.

O ANLAR KAMERALARDA

Telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar'ın o anları başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıgumusss390:

gürgüsüz

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıankara merkez:

Bunun neresi ünü. terbiyesizliktemi. Önce insan olmalısın

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Adam bunamış

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Bayat:

Köyleri ve köylüleri görün artık.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDerunum:

Bu ayıya bir daha uçak bileti vermeyin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
