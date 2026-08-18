Çankırı'da Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Çankırı'da havalandırma boşluğunun içinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Çankırı'da bir binanın havalandırma boşluğundan yavru kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Binaya gelen itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekibin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolü yapılan kediler güvenli bir alana salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı