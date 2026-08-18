Çankırı'da Havalandırma Boşluğunda Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Çankırı'da bir binanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesi üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, mahsur kalan yavru kediyi yaptıkları müdahaleyle kurtardı. Sağlık kontrolü yapılan kedi, güvenli bir alana salındı.
Çankırı'da havalandırma boşluğunun içinde mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Çankırı'da bir binanın havalandırma boşluğundan yavru kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Binaya gelen itfaiye ekibi, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekibin müdahalesiyle kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık kontrolü yapılan kediler güvenli bir alana salındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı