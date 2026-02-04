Haberler

Siirt'te havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı

Siirt'te bir restoranda havalandırma boşluğunu temizlerken dengesini kaybedip düşen Kübra K., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın durumu iyi.

Edinilen bilgilere göre, merkezde faaliyet gösteren bir restoranda meydana gelen olayda, havalandırma boşluğunu temizlemek isteyen Kübra K. dengesini kaybederek boşluğa düştü. Genç kızın düştüğünü fark eden çalışanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dar ve riskli alanda yürütülen kurtarma çalışmalarında ekipler, havalandırma boşluğuna girerek Kübra K.'ya ulaştı. Kurtarma sırasında ekiplerin koordineli şekilde oluşturduğu düzenle güvenli bir hat oluşturularak genç kız bulunduğu yerden çıkarıldı.

Boşluktan çıkarılan Kübra K.'ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Hafif yaralandığı belirlenen Kübra K., ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
